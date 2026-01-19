Zwei wichtige Rückkehrer beim BVB

Die personelle Situation bei Borussia Dortmund scheint sich vor dem morgigen Champions League-Spiel bei Tottenham Hotspur (21 Uhr) zu entspannen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ kehren Ramy Bensebaini (30) und Aarón Anselmino (20) in den Kader der Schwarz-Gelben zurück. Zudem kann Trainer Niko Kovac auf die Dienste des wechselwilligen Julien Duranville (19) zählen.

Auf Marcel Sabitzer (31), der weiterhin an Wadenproblemen laboriert, muss der BVB hingegen weiterhin verzichten. Mittelfeldspieler Salih Özcan (28) sowie Drittkeeper Patrick Drewes (32) wurden zu Saisonbeginn gar nicht erst für die Königsklasse gemeldet.