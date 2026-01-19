Menü Suche
Kommentar 14
UEFA Champions League

Zwei wichtige Rückkehrer beim BVB

von Leon Morsbach - Quelle: Ruhr Nachrichten
Ramy Bensebaini mahnt zur Ruhe @Maxppp
Spurs 2-0 BVB

Die personelle Situation bei Borussia Dortmund scheint sich vor dem morgigen Champions League-Spiel bei Tottenham Hotspur (21 Uhr) zu entspannen. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ kehren Ramy Bensebaini (30) und Aarón Anselmino (20) in den Kader der Schwarz-Gelben zurück. Zudem kann Trainer Niko Kovac auf die Dienste des wechselwilligen Julien Duranville (19) zählen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf Marcel Sabitzer (31), der weiterhin an Wadenproblemen laboriert, muss der BVB hingegen weiterhin verzichten. Mittelfeldspieler Salih Özcan (28) sowie Drittkeeper Patrick Drewes (32) wurden zu Saisonbeginn gar nicht erst für die Königsklasse gemeldet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (14)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Champions League
BVB
Ramy Bensebaïni
Aaron Anselmino
Julien Duranville
Marcel Sabitzer

Weitere Infos

UEFA Champions League UEFA Champions League
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Ramy Bensebaïni Ramy Bensebaïni
Aaron Anselmino Aaron Anselmino
Julien Duranville Julien Duranville
Marcel Sabitzer Marcel Sabitzer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert