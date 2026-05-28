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La Liga

Álvarez-Zoff: Atlético schießt heftig gegen Barça

von Tobias Feldhoff - Quelle: as
1 min.
Julián Alvarez jubelt @Maxppp

Atlético Madrid hat in der Causa Julián Álvarez Stellung bezogen. Die ‚as‘ zitiert Quellen aus dem Klub mit deutlichen Worten: „Er steht nicht zum Verkauf. Der Verein hat kein einziges Angebot für den Spieler erhalten, und es hat auch keinerlei Treffen stattgefunden.“

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Man sei „müde“, lässt Atlético zudem wissen. Man habe „die Nase voll von monatelangen Lügen, Halbwahrheiten oder erfundenen Geschichten – wie etwa Berichten, er habe ein Haus in Barcelona gekauft, oder absurden Fragen, die unseren Spielern gestellt werden. Während dieser gesamten Affäre um Julián hat Barcelona die Mentalität eines kleinen Klubs an den Tag gelegt.“ Man darf nun gespannt sein, wie der FC Barcelona reagieren wird. Schließlich müsste man sich für den anvisierten Transfer vor allem auch mit den Colchoneros einigen. 90 Millionen Euro Ablöse inklusive Boni stehen im Raum.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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