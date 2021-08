Augsburg holt Zeqiri an Bord

Der FC Augsburg verstärkt seine Offensivabteilung. Von Brighton & Hove Albion wird Andi Zeqiri für eine Saison ausgeliehen. Der 22-jährige Schweizer kann sowohl als Mittelstürmer als auch auf den offensiven Außenbahnen eingesetzt werden und gibt Trainer Markus Weinzierl somit mehr Möglichkeiten im Angriff.

„Wir freuen uns sehr, dass Andi sich trotz zahlreicher Interessenten und Angebote zu einem Wechsel zum FCA entschlossen hat. Mit ihm bekommen wir einen Mentalitätsspieler mit dem wir bereits seit seiner Zeit in Lausanne in Kontakt waren. Er bringt alles mit, was ein guter Offensivspieler benötigt. Mit seiner Schnelligkeit und seinen Abschlussqualitäten wird er unser Spiel bereichern“, sagt FCA-Geschäftsführer Sport Stefan Reuter.

Zeqiri erklärt: „Ich freue mich auf den FC Augsburg und die Bundesliga. Durch die intensiven Bemühungen und extrem guten Gespräche mit den Verantwortlichen, bin ich sicher, dass der FCA genau der richtige Verein für meine Entwicklung ist. Ich möchte meine Stärken ins Team einbringen, um gemeinsam mit meinen neuen Kollegen eine erfolgreiche Saison zu spielen.“

Bei Brighton konnte sich Zeqiri mit nur einem Treffer in 13 Kurzeinsätzen nicht nachhaltig durchsetzen. In der Saison 2019/20, vor seinem Wechsel nach England, beeindruckte der Linksfuß bei Lausanne-Sport mit 22 Toren und zehn Assists in 37 Pflichtspielen. In der Schweizer U21 kann sich Zeqiris Quote mit elf Treffern in 16 Länderspielen ebenfalls sehen lassen.