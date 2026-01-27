FC Bayern: Rigorose Upamecano-Entscheidung

Noch immer kann bei den Vertragsverhandlungen zwischen Dayot Upamecano und dem FC Bayern München nicht von einem Durchbruch gesprochen werden. Den Verantwortlichen geht der Poker zunehmend auf die Nerven, ein finales Angebot hat man dem Innenverteidiger bereits vorgelegt. Viel Zeit zum Grübeln bleibt Upamecano nicht mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Bosse um Sportvorstand Max Eberl dem 27-Jährigen eine Deadline gesetzt. Bis Mitte Februar müsse sich Upamecano entscheiden, nachbessern werde der Rekordmeister das zu Weihnachten vorgelegte Angebot nicht mehr. Gestern hieß es noch, dass sich der Ligaprimus einen Entschluss bis zum Deadline Day wünscht.

Ist Bayerns Deadline für Upamecano bis Mitte Februar angemessen? Ja, Bayern sollte sich danach umorientieren Nein, die Münchner hätten Upamecano mehr Zeit geben sollen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der Franzose fühlt sich grundsätzlich wohl an der Säbener Straße, stellt jedoch klare Forderungen für einen Verbleib. Unter anderem eine Ausstiegsklausel, die schon ab 2027 greift, schwebt Upamecano vor. Auch finanziell möchte er zu den Topverdienern gehören.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit wurde Real Madrid immer wieder als potenzieller Abnehmer für den Rechtsfuß gehandelt, in München hofft man aber auf einen Verbleib. Trotzdem wollen die Bayern nun schnellstmöglich Klarheit, um verbindlich für die kommende Saison planen zu können.