Ex-Gladbacher Wolf auf dem Sprung

Hannes Wolf steht wohl vor einem Transfer in diesen Sommer. Wie ‚Sky Austria‘ vermeldet, wird der 27-Jährige seinen 2027 auslaufenden Vertrag beim New York City FC nicht verlängern. Daher soll der Offensivspieler abgegeben werden. Der MLS-Klub fordere eine Ablöse zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro.

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Interesse gibt es dem Bericht zufolge aus der Serie A, La Liga und der Süper Lig. Wolf stammt aus der Salzburg-Jugend und war zwischen 2019 und 2024 in der Bundesliga für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aktiv. Von den Fohlen wechselte er anschließend ablösefrei nach New York.