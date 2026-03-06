Heftige Vorwürfe: PSG-Stars sauer auf Kvaratskhelia

Paris St. Germain schleppt sich mehr oder weniger durch die Saison. An die Glanzleistungen des vergangenen Jahres, die im ersten Champions League-Triumph der Vereinsgeschichte gipfelten, können die Spieler von Luis Enrique bei weitem nicht anknüpfen, auch wenn man die Tabellenführung in der Ligue 1 inzwischen zurückerobert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das teilweise egoistische Auftreten der Stars verleitete Weltfußballer Ousmane Dembélé erst kürzlich zu einer öffentlichen Ansage: „Letztes Jahr haben wir zuerst an den Verein gedacht und dann an uns selbst. Ich denke, dass wir das vor allem in diesen Spielen wiederfinden müssen, wir sind in der zweiten Saisonhälfte. PSG muss an erster Stelle stehen, nicht die Einzelnen. Wir müssen für den Verein spielen, bevor wir für uns selbst spielen.“

Kvaratskhelia isoliert sich

Angesprochen dürfte sich unter anderem Khvicha Kvaratskhelia (25) fühlen, wie ein Bericht der ‚L‘Équipe‘ nahelegt. Einige Spieler seien über die „individuellen Entscheidungen“ des Dribbelkünstlers verärgert, heißt es in der französischen Sportzeitung. Gemeint ist wohl, dass der Georgier momentan eher den Fokus darauf legt, auf persönlicher Ebene zu glänzen als dem Team zu helfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den zurückliegenden Wochen musste Kvaratskhelia immer mal wieder auf der ungeliebten rechten Außenbahn aushelfen. Inverse Dribblings und Abschlüsse mit dem starken rechten Fuß waren somit nicht möglich. Der ‚L‘Équipe‘ zufolge gibt es zwar noch kein ausgewachsenes Kvara-Problem in der PSG-Kabine, der Ärger schwelt allerdings weiter.