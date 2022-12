„Brasiliens Goldjunge“ zu Real | „Traumfinale“ für PSG-Scheich

Der Nächste, bitte!

Was sich lange angebahnt hatte, wurde gestern offiziell verkündet. Ausnahmetalent Endrick von Palmeiras wird 2024 zu Real Madrid wechseln. Die Ablösesumme für den Youngster hat es in sich: Bis auf stattliche 72 Millionen Euro könnte diese anwachsen. Die Presse kennt daher am heutigen Freitag kaum ein anderes Thema. „Zuerst Vinicius, dann Rodrygo, dann Reinier und jetzt Endrick“, schreibt der ‚Corriere dello Sport‘. „Real Madrid hat sich in Brasilien wieder einmal einen kleinen Jungen geangelt“, so die Italiener weiter. Die ‚Mundo Deportivo‘ ist unterdessen vom Erfolg des Deals überzeugt: „Madrid hat sich die 9 der Zukunft gesichert“, glaubt das Sportblatt. In dieselbe Kerbe schlägt auch die ‚as‘, auf deren Cover der Schriftzug „Tore der Zukunft“ prangt.

„Katars Traumfinale“

In zwei Tagen steigt das WM-Finale in Katar. Dabei werden sich Lionel Messi und Kylian Mbappé auf dem Platz gegenüberstehen. Freuen dürfte das vor allem PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi. „Khelaifi reibt sich schon die Hände“, titelt die ‚as‘. Egal, wie das Duell ausgehe, so das Blatt, „der Gewinner heißt PSG“. Das Endspiel des Turniers bezeichnet die Zeitung als „Traumfinale für Al Khelaifi und Katar“. Der Wüstenstaat hält bekannterweise große Anteile am Pariser Nobelklub und dürfte von diesem Aufeinandertreffen nur profitieren. Eigenwerbung für die Scheichs, denn die Augen der ganzen Welt werden auf die Partie gerichtet sein.

Rückschlag für die Super League

Keine guten Nachrichten für die Super League. Am gestrigen Donnerstag erklärte der Luxemburgische Gerichtshof die Pläne zur Gründung einer ausgegliederten Topliga für unzulässig. Die zuständigen Richter argumentierten, dass das „Bestreben dem eigentlichen Sinne der Verbände widerstrebt“. Zudem, so die offizielle Erklärung, besäßen FIFA und UEFA „kein erkennbares Monopol“, das eine Super League-Gründung legitimieren könnte. „Schmoll nicht, Flo!“, ist darüber in der ‚as‘ zu lesen. Eine Anspielung auf Real Madrid-Präsident Florentino Pérez, der als Antreiber der Pläne gilt.