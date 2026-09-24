Bayern-Stars in erster Zidane-Elf

Zinédine Zidane setzt bei seiner ersten Frankreich-Startelf auch auf zwei Profis des FC Bayern. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, ließ der neue Nationaltrainer vor dem morgigen Auswärtsspiel in der Türkei (20:45 Uhr) ein 4-3-3 trainieren. Dayot Upamecano (27) übernimmt die Rolle des Abwehrchefs, Michael Olise (24) läuft in der offensiven Dreierkette auf der rechten Seite auf.

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Im Strumzentrum setzt Zidane wohl auf Ousmane Dembélé von Paris St. Germain, Kapitän Kylian Mbappé von Real Madrid kommt über links. Nach dem Spiel in Istanbul tritt die Équipe Tricolore am Montag in Belgien an. Im Anschluss folgen zwei Heimspiele gegen Italien (2. Oktober) und erneut gegen Belgien (5. Oktober).