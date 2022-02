„Bin diesen Preis wert“: Gosens über seinen Inter-Wechsel

Der Transfer von Robin Gosens zu Inter Mailand gehörte zu den aufsehenerregendsten Wechseln dieses Winters. Der 27-Jährige aus Emmerich hat es damit auf die Ebene der europäischen Topklubs geschafft – zur eigenen Genugtuung.

„Ich möchte“, stellt Gosens im Interview mit dem ‚kicker‘ fest, „nach meiner Karriere gerne in den Spiegel gucken und sagen können: ‚Ich habe sportlich das Maximale aus meiner Karriere geholt‘.“ Deshalb der Wechsel zu Inter und nicht zum – wenn auch steinreichen – englischen Abstiegskandidaten Newcastle United. Dort hatte er „dieses Gefühl von Anfang an nicht“.

Absage an Newcastle

Was wirklich zwischen dem linken Schienenspieler und den Magpies lief? „Ich hatte ein Vertragsangebot vorliegen, dieses aber abgelehnt“, erzählt Gosens. Dann stand sein Berater mit Inter in Kontakt: „Er meinte, dass ihn der Sportdirektor von Inter kurzerhand in dessen Büro nach Mailand geholt und gesagt hätte, dass sie mich noch im Januar verpflichten wollen.“

Schon im Sommer 2020 hatte Inter die Fühler nach dem deutschen Nationalspieler ausgestreckt, ein Transfer kam seinerzeit aber nicht zustande. „Deshalb habe ich auch recht verhalten reagiert“, merkt Gosens an, „aber mein Berater sagte: ‚Dieses Mal könnte wirklich mehr gehen‘.“ Und es ging mehr.

So siedelte der EM-Teilnehmer von Bergamo nach Mailand über – 25 Millionen Euro Ablöse schlugen den umgekehrten Weg ein. Gosens dazu: „Wir lassen mal außen vor, dass es absurd ist, dass ein Mensch mehr wert sein soll als ein anderer Mensch. Ich glaube, dass ich diesen Preis im heutigen Fußballbusiness wert bin. Und ich werde alles dafür geben, diesem Preis gerecht zu werden.“ Da kann man sich sicher sein.