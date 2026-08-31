Porto: Zwei Zugänge, ein Abgang

Deniz Gül (22) kehrt dem FC Porto offenbar den Rücken. Fabrizio Romano berichtet, dass der Mittelstürmer zurück in seine türkische Heimat zu Galatasaray wechselt. Der WM-Fahrer warte lediglich auf das finale grüne Licht, um sich auf den Weg zum Medizincheck an den Bosporus zu machen.

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Derweil hat Porto in Santiago Gimenez (25) Ersatz am Haken. Der Angreifer wird samt Kaufoption über 18 Millionen Euro vom AC Mailand ausgeliehen. Darüber hinaus befindet sich Souza (20) im Anflug auf Portugal. Der aktuelle Tabellenführer leiht auch den Linksverteidiger von Tottenham Hotspur laut ‚O Jogo‘ für die kommende Saison aus.