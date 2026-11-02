Max Eberl kann sich nun doch Winter-Neuzugänge beim FC Bayern vorstellen. Vor dem Abflug zum Champions League-Spiel bei Atlético Madrid (Dienstag, 21 Uhr) sagte der Sportvorstand angesichts der vielen Verletzten im Kader: „Wir schauen den Markt an, überlegen es uns. Aber Stand jetzt gibt es keine hektischen Überlegungen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch am Wochenende hatte Eberl zum Thema Wintertransfers gesagt: „Nein, ich glaube nicht.“ Laut ‚Sky‘ laufen im Hintergrund aber bereits Gespräche mit Beratern. Die Bayern halten seit Wochen die Augen nach einem Mann für den linken Flügel offen. Ursprünglich sollte der neue Flügelflitzer aber erst im Sommer kommen. Bei Supertalent JJ Gabriel (16/Manchester United) sind die Bayern gegenüber Real Madrid, Paris St. Germain und dem FC Barcelona ins Hintertreffen geraten.