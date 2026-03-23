Köln-Entlassung: Kwasniok kassiert ab

Der 1. FC Köln muss die gestrige Entlassung von Trainer Lukas Kwasniok teuer bezahlen. Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge kassiert der geschasste Übungsleiter eine Abfindung von etwas über einer Million Euro.

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Kwasnioks Nachfolge beim FC tritt der bisherige Co-Trainer René Wagner an. Sollten die Ergebnisse unter Wagner nicht besser werden, ist dem Vernehmen nach aber nicht ausgeschlossen, dass ein Feuerwehrmann wie Friedhelm Funkel übernimmt.