Nizza-Trainer äußert sich zu Wahi

Elye Wahi ist derzeit ein heißes Thema bei OGC Nizza. Auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen den FC Lorient (Samstag, 20:45 Uhr) hält sich Cheftrainer Olivier Pantaloni bezüglich einer Verpflichtung des 23-Jährigen jedoch bedeckt: „Es stimmt, dass viel über Elye gesprochen wird und die Erwartungen der Fans riesig sind. Letztendlich überlasse ich das dem Präsidenten und Roger (Ricort, Sportdirektor; Anm. d. Red.). Im Moment konzentriere ich mich auf den Platz und versuche, mit den mir zur Verfügung stehenden Spielern die bestmögliche Leistung zu bringen. Danach werden wir sehen, welche Neuzugänge kommen.“

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Rechtsverteidiger Jonathan Clauss (33) zeigt sich hingegen deutlich offener: „Wir würden uns alle freuen. Zunächst einmal für den Spieler selbst, denn wir haben ihn letzte Saison gesehen. Es waren nur sechs Monate, aber es waren sechs gute Monate von ihm. Darüber hinaus würde es der ohnehin schon sehr guten Stimmung in der Mannschaft zugutekommen. Wenn es klappt, wäre es umso besser. Denn er wird dem Team etwas geben. Wir hoffen es.“ Wahi steht unmittelbar vor einer Leihe inklusive Kaufoption zu Les Aiglons.