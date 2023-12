Tottenham-Coach bestätigt Transferplan

Ange Postecoglou bestätigt, dass Tottenham Hotspur im Winter in der Defensive nachbessern will. Der Chefcoach der Spurs sagte im Rahmen einer Medienrunde: „Wir müssen aber noch einen Innenverteidiger verpflichten, denn im Moment sind wir in der Zwickmühle, falls dort etwas anderes passiert.“ Was der 58-Jährige meint: Dem Premier League-Klub stehen mit Cristian Romero (25), Micky van de Ven (22), Eric Dier (29) und Talent Ashley Phillips (18) nominell zwar vier Innenverteidiger zur Verfügung.

Van de Ven fällt aktuell allerdings wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Zudem spielen Dier und Phillips keine Rolle. Tottenham geht in der Zentrale also auf dem Zahnfleisch. Dem Vernehmen nach zählen Ilya Zabarnyi (21/AFC Bournemouth), Jarrad Branthwaite (21/FC Everton), Ben Godfrey (25/ebenfalls Everton) und Jean-Clair Todibo (23/OGC Nizza) zu den möglichen Transferzielen.