Kehrtwende: Xhaka vor Verlängerung

Granit Xhaka wird doch nicht zur AS Rom wechseln und stattdessen seinen Vertrag beim FC Arsenal verlängern. Wie Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano berichtet, wird der Schweizer ein neues Arbeitspapier bis 2025 unterzeichnen. Es sollen nur noch letzte Details bis zur Unterschrift fehlen. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2023.

Die Verlängerung des Mittelfeldspielers kommt überraschend. In den vergangenen Wochen und Monaten zeichnete sich ein Wechsel des 28-Jährigen zur AS Rom ab. Der Ex-Gladbacher war sich mit den Giallorossi bereits über einen Vierjahresvertrag einig, doch aufgrund mangelnder bezahlbarer Alternativen halten die Gunners nun an ihm fest.