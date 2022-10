Walker erfolgreich operiert

Für Verteidiger Kyle Walker steht die WM in Katar auf der Kippe. Manchester City teilt mit, dass sich der 32-jährige einer Leistenoperation unterziehen musste. Am Dienstag wurde der Engländer erfolgreich operiert.

Beim Derby-Sieg gegen Manchester United (6:3) musste Walker vorzeitig ausgewechselt werden. Nach dem gestrigen Champions League-Spiel gegen FC Kopenhagen (5:0) bestätigte City-Trainer Pep Guardiola den Ausfall von Walker. „Es wird eine Weile dauern, Wochen“, so Guardiola, „ich weiß nicht, ob er am Turnier teilnehmen wird.“

