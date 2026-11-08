Musiala-Dilemma: „Nicht mehr das, was im Vertrag steht“

Momentan befindet sich Jamal Musiala auf dem Weg der Besserung. Der offensive Mittelfeldspieler musste aufgrund einer Muskelverletzung länger aussetzen und ist kürzlich wieder ins Mannschaftstraining des Rekordmeisters eingestiegen. Ausgerechnet in einer Phase des Aufschwungs sorgen jetzt kontroverse Aussagen von Uli Hoeneß für Aufsehen.

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In der Sendung ‚Der Sonntags-Stammtisch‘ vom ‚Bayerischen Rundfunk‘ gab Hoeneß folgendes zur Situation von Musiala zu Protokoll: „Bei ihm sind wir in einem Dilemma: Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist. Aber ob er aber jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte? Jetzt bekommt er aber weiterhin Geld.“

Topverdiener im Klub

Zur Erinnerung: Musiala verdient laut ‚Capology.com‘ mit möglichen Boni bis zu 35 Millionen Euro brutto pro Saison. Damit gehört der 23-Jährige zu den Topverdienern im Klub. Lediglich Harry Kane (33) dürfte nach seiner Vertragsunterzeichnung am vergangenen Donnerstag noch etwas mehr kassieren.

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Dass sich Hoeneß jetzt über den Vertrag von Musiala Gedanken macht, mag nachvollziehbar sein. Insbesondere seit bekannt ist, dass der Nationalspieler an einer neurologischen Funktionsstörung mit Absencen leidet, blickt die Öffentlichkeit etwas genauer auf das Geschehen um den dribbelstarken Angreifer.

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„Nicht mehr das, was im Vertrag steht“

Hoeneß fügte allerdings noch an: „Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: ‚Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht.‘“ Zuletzt wurde von Bayern-Seite immer wieder betont, dass die neurologischen Probleme bei Musiala unter Kontrolle sind, wenn die Medikation stimmt.

Wirklich aus der Bahn warf den Publikumsliebling ein Wadenbeinbruch im vergangenen Jahr. Dieser setzte ihn lange außer Gefecht. Anschließend brauchte er Zeit, um sein Level zu steigern. Der neuerlich erlittene Muskelfaserriss stoppte diesen Prozess erneut.

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Dass es große Bedenken hinsichtlich seiner Leistungsfähigkeit gibt, war allerdings nie ein Thema. Durch die Aussagen von Hoeneß kommen diesbezüglich aber wohl neue Fragen auf.