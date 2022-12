Hannover verlängert mit Muroya

Hannover 96 ist es gelungen, Sei Muroya langfristig zu binden. Der 28-jährige Außenverteidiger verlängert seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2025. Seit 2020 spielt der Japaner für die Niedersachsen.

Sportdirektor Marcus Mann freut sich über das Bekenntnis von Muroya: „Sei ist ein Spieler, den sein Tempo, seine Laufstärke und seine herausragende Mentalität auszeichnen. Er stellt sich immer voll in den Dienst der Mannschaft. In den vergangenen Monaten hat er sich, gerade was sein Offensivspiel betrifft, noch einmal weiterentwickelt. Wir sind sehr froh, dass er weiterhin in unserem Team und bei Hannover 96 bleiben wird.“

