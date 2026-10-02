15-Millionen-Klausel: Bayer wirbt um Ausnahme-Talent

Erst in diesem Sommer hat Owen Emeka den Durchbruch bei den Profis des FC Granada geschafft. An den ersten sechs Spieltagen kam das Offensivjuwel jeweils zum Einsatz, zuletzt auch in der Startformation. Der Weg des erst 17-Jährigen war dabei durchaus vorhersehbar. Schon im April, als unter anderem Real Madrid interessiert war, hat Granada mit seinem Top-Talent bis 2031 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Matteo Moretto berichtet, beinhaltet der Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro. In den vergangenen Wochen haben außerdem zahlreiche Topklubs den Rechtsaußen ins Visier genommen. Neben dem AC Mailand, dem FC Arsenal und Newcastle United sei auch Bayer Leverkusen an Emeka interessiert.

Die Werkself lockt den spanischen U18-Nationalspieler mit zahlreichen Landsleuten. Neben Trainer Carles Martínez können in Miguel Gutiérrez (25), Lucas Vázquez (35) und Aleix García (29) gleich drei weitere Spieler aus dem aktuellen Profikader Überzeugungsarbeit leisten, um Emeka unters Bayer-Kreuz zu holen.