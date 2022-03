HSV: Walter suspendiert Kaufmann

Mikkel Kaufmann wird am Wochenende nicht im Kader des Hamburger SV stehen. Wie Trainer Tim Walter dem ‚Hamburger Abendblatt‘ mitteilt, ist die Leihgabe vom FC Kopenhagen suspendiert. Grund dafür ist mehrfaches Zuspätkommen.

Walter zur Situation: „Wenn man mehrfach unpünktlich ist, kann es sein, dass man am Wochenende mal nicht dabei ist.“ Beim HSV gelten „klare Regeln“, so der Übungsleiter. Ob Kaufmann nur für die Partie gegen Fortuna Düsseldorf fehlt oder ob die Bestrafung über das Spiel am Samstag (13:30 Uhr) hinaus geht, ist Stand jetzt noch offen.