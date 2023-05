Nach City-Klatsche: Ancelotti bestätigt Real-Verbleib

Carlo Ancelotti will nach dem gescheiterten Einzug ins Champions Leauge-Finale bei Real Madrid nicht das Handtuch werfen. „Nächste Saison werde ich hier sein, um für einen weiteren Champions-League-Triumph zu kämpfen“, sagte der italienische Coach gegenüber ‚Canal+‘. Seit Wochen und Monaten halten sich die Gerüchte, dass Ancelotti ab Sommer das Traineramt der brasilianischen Nationalmannschaft übernehmen wird. Bei Real steht der 63-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag.

Am gestrigen Mittwochabend kamen die Königlichen beim 0:4 gegen Manchester City zwar ordentlich unter die Räder, um seinen Job muss Ancelotti deswegen aber offenbar nicht bangen. „Es gibt keine Zweifel. Der Präsident hat sich vor 15 Tagen eindeutig geäußert“, führte Ancelotti weiter aus. Nach der Niederlage gegen die Skyblues sprachen sich auch mehrere Spieler für einen Verbleib des Italieners aus. In der aktuellen Saison gewann Real mit der Copa del Rey, dem UEFA-Supercup und der Klub-WM zwar drei Titel, doch neben dem Ausscheiden in der Königsklasse hat Madrid auch in La Liga dieses Jahr das Nachsehen. Erzrivale FC Barcelona steht bereits als spanischer Meister fest.

