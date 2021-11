Pioli verlängert bei Milan

Stefano Pioli wird auch in Zukunft auf der Trainerbank des AC Mailand sitzen. Der 56-jährige Italiener verlängert seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2023 mit Option auf eine weitere Spielzeit. „Ich hoffe, dass ich auf dieser Trainerbank viele Emotionen erleben werde, wir sind ehrgeizig und wollen so weitermachen“, sagte Pioli bei seiner Unterschrift, die der vereinseigene Sender ‚Milan TV‘ live ausstrahlte.

Seit 2019 leitet Pioli äußerst erfolgreich die Geschicke der Rossoneri. Sein Punkteschnitt von 1,96 in 106 Partien ist der zweithöchste der Vereinsgeschichte. Derzeit liegen die Mailänder in der Serie A punktgleich mit Tabellenführer SSC Neapel auf Platz zwei.