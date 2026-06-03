Fukuda verlässt Gladbach

Der feste Wechsel von Shio Fukuda zum Karlsruher SC ist offenbar in trockenen Tüchern. ‚Sky‘ berichtet, dass der 22-jährige Japaner Borussia Mönchengladbach verlässt und den Fohlen 700.000 Euro Ablöse in die Kasse spült. Über leicht erreichbare Bonuszahlungen kann die Summe auf eine Million Euro anwachsen.

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Den Zugriff auf den Stürmer verliert Gladbach derweil nicht. Neben einer Weiterverkaufsbeteiligung sichert man sich auch ein Matching Right. Fukuda verbrachte die abgeschlossene Spielzeit bereits auf Leihbasis beim KSC und erzielte in 20 Einsätzen sechs Tore.