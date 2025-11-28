Nächster Premier League-Job für Postecoglou?

Ange Postecoglou könnte schon bald wieder in der Premier League anheuern. Laut einem Bericht von ‚Talksport‘ gehört der 60-Jährige neben Brendan Rodgers zum engeren Kandidatenkreis bei Leeds United, sollten sich die Peacocks von Aufstiegstrainer Daniel Farke trennen.

Postecoglou war zuletzt bis zum 18. Oktober für Nottingham Forest tätig, wurde aber bei den Tricky Trees in Rekordzeit nach nur acht Spielen entlassen. Zuvor hatte er Tottenham Hotspur in der vergangenen Saison zum Europa League-Sieg geführt. Weitere bei Leeds gehandelte Namen sind die ehemaligen Bundesliga-Trainer Marco Rose und Bo Svensson sowie Frank Lampard und Steven Gerrard.