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FC Bayern: Dreesen-Klausel enthüllt

von Tristan Bernert - Quelle: Sport Bild | tz
Jan-Christian Dreesen in der Allianz Arena @Maxppp

Zur Verlängerung von Jan-Christian Dreesen beim FC Bayern kommen neue Details ans Licht. Wie die ‚Sport Bild‘ und die ‚tz‘ übereinstimmend berichten, kann der Vertrag des CEO per Option um ein weiteres Jahr bis 2030 verlängert werden. Bislang war von einer Laufzeit bis 2029 die Rede.

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Ende August hatten die Bayern mit ihrem Funktionär sowie mit Sportvorstand Max Eberl verlängert. Sportdirektor Christoph Freund soll bald folgen. Dem 49-Jährigen liegt laut der ‚Sport Bild‘ ein Verlängerungsangebot vor, eine Einigung gebe es aber noch nicht.

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