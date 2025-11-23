Menü Suche
Mané blickt auf Bayern-Wechsel zurück

von Leon Morsbach - Quelle: Rio Ferdinand Podcast
Sadio Mané macht sich warm @Maxppp

Sadio Mané (33) hat die Hintergründe seines Wechsels vom FC Liverpool zum FC Bayern München erläutert. Im Podcast von Rio Ferdinand sagt der Senegalese: „Liverpool war wie ein Zuhause für mich. Es war meine Komfortzone.“ Dennoch hatte er sich im Sommer 2022 für einen Abschied entschieden: „Ich wollte etwas Neues ausprobieren, weil ich dort fast alles gewonnen hatte. Die Motivation war, meine Komfortzone zu verlassen und in einem anderen Teil der Welt etwas Neues zu wagen.“

Angebote anderer Premier League-Klubs lagen Mané nach eigenen Angaben zwar vor, doch er sah „keine Chance, am FC Liverpool vorbeizuziehen“ und schaute deshalb ins Ausland. Besonders hartnäckig war der deutsche Rekordmeister: „Die Bayern haben immer wieder Druck gemacht, gedrängt und gedrängt und gedrängt. Also sagte ich: ‚Okay, versuchen wir es dort.‘“ Nach einem durchwachsenen Jahr in München und Gesprächen mit dem Berater entschied sich Mané 2023 für einen erneuten Wechsel – es ging für 30 Millionen Euro in die Wüste zu Al Nassr.

Bundesliga
Premier League
SPL
Nassr
FC Bayern
Liverpool
Sadio Mané

