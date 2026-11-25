Um Leihspieler Niclas Füllkrug fest zu verpflichten, soll der DFB-Star einen langfristigen Vertrag bis 2029 fordern. Das geht aus einem Bericht der ‚Sport Bild‘ hervor: „Füllkrug hat seine Vorstellungen: Werder müsste ihm einen langfristigen Vertrag bieten – mit einer Laufzeit von mindestens zwei Jahren bis 2029“, schreibt das Boulevardblatt.

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Werder Bremen soll nicht abgeneigt sein, dem 33-Jährigen ein solches Papier vorzulegen. Schließlich könne der Mittelstürmer an der Weser eine ähnliche Rolle einnehmen wie einer seiner Vorgänger. So sei Füllkrug „prädestiniert, als Torjäger und Anführer eine ähnliche Rolle einzunehmen wie einst Klub-Legende Claudio Pizarro“, heißt es in dem Bericht.