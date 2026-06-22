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Weltmeisterschaft

WM-Spiel vor Absage?

von Remo Schatz - Quelle: CBS
Frankreich gegen Irak @Maxppp

Hinter dem heutigen WM-Spiel Frankreich gegen den Irak (23 Uhr) stehen große Fragezeichen. Für den Austragunsgort Philadelphia liegt eine amtliche Unwetterwarnung vor. Laut ‚CBS‘ wird davor gewarnt, dass sich mehrere Gewittersysteme zu einem schweren Unwetter mit „zerstörerischen Winden, heftigen Blitzen und der Gefahr vereinzelter Tornados“ entwickeln könnten.

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Darüber hinaus wird mit Starkregen und Sturzfluten gerechnet. Neben Beeinträchtigungen im Flugverkehr könnten auch Outdoor-Aktivitäten wie das WM-Spiel und damit einhergehend das Public Viewing im Lemon Hill Park verschoben oder abgesagt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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