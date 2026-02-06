Menü Suche
Kommentar
VfB-Flirt Godts schwört Ajax die Treue

von Remo Schatz - Quelle: Sporza
Mika Godts freut sich über seinen Treffer @Maxppp

Für Mika Godts (20) spielte ein Abschied von Ajax Amsterdam während der zurückliegenden Transferperiode keine Rolle. „Ajax zu verlassen, kam absolut nicht in Frage. Er hat ein großes Ziel: Er will mindestens 100 Spiele (aktuell 96, Anm. d. Red.) bestreiten. Er möchte Teil dieses Vereins sein, daher kam ein Wechsel ohnehin nicht in Frage“, unterstreicht Berater Niels De Jonck gegenüber dem belgischen ‚Sporza‘.

Mit starken Leistungen für Ajax hat sich Godts auf den Wunschzettel einiger Topklubs gespielt. Anfragen gab es vom FC Arsenal, dem FC Barcelona, der AS Rom, der SSC Neapel sowie dem VfB Stuttgart. „Angesichts seiner Zahlen ist das logisch“, so De Jonck, der auf die 17 Torbeteiligungen in 19 Eredivisie-Spielen des Flügelspielers verweist.

