FC Bayern: Acht Sommerabgänge möglich

Nach monatelangen Verhandlungen konnte der FC Bayern bei Serge Gnabry (30/bis 2028) und Dayot Upamecano (27/bis 2030) am Ende Vollzug vermelden. Beide langjährigen Profis verlängerten ihre Arbeitspapiere und werden in der kommenden Saison für die Münchner auflaufen. Doch einige ihrer aktuellen Mannschaftskollegen werden beim traditionellen Teamfoto-Shooting vor Saisonbeginn fehlen.

Manche Verträge laufen aus, andere Spieler dürfen den Verein verlassen, bei einigen ist es noch nicht final entschieden. Doch unabhängig vom Saisonausgang – der FCB strebt weiter das Triple an – kommt auf Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Co. im Sommer Arbeit zu.

Wahrscheinlich weg

Der Abschied von Leon Goretzka (31) ist mittlerweile beschlossene Sache. Nach acht Jahren im Klub wird der Mittelfeldspieler im Sommer die Koffer packen. Der AC Mailand bemüht sich sehr um den Achter, aber auch Klubs aus England und der Türkei sind interessiert.

Nicht endgültig entschieden ist die Personalie Raphaël Guerreiro (32). Der Vertrag des Linksverteidigers läuft aus, momentan stehen die Zeichen klar auf Abschied. Loses Interesse wird Benfica Lissabon nachgesagt.

Auch Talent Wisdom Mike (17) wird in der kommenden Saison wohl nicht im Münchner Trikot auflaufen. Der Flügelstürmer wird aller Voraussicht nach seinen aktuell bis 2027 laufenden Vertrag verlängern und soll dann verliehen werden. Nicolas Jackson (24) wird zum FC Chelsea zurückkehren, es gilt als ausgeschlossen, dass der FCB die Kaufoption in Höhe von 65 Millionen Euro aktivieren wird.

Auf der Kippe

Gänzlich unklar ist die Situation bei Ersatzkeeper Sven Ulreich (37). Der Vertrag des Routiniers läuft im Sommer aus, Gespräche wird es zwischen Ulreich und dem Klub jedoch noch geben, ein Verbleib ist nicht ausgeschlossen.

Min-jae Kim (29) ist bereits seit Monaten ein Abgangskandidat. Bisher fehlte es jedoch an einem standesgemäßen Angebot. Der Südkoreaner fand sich gegen die TSG Hoffenheim (5:1) nur auf der Tribüne wieder und macht sich Gedanken über seine Zukunft. Der FC Chelsea und Tottenham Hotspur sind an Kim dran.

Tendenz Verbleib

Auch das aktuelle Arbeitspapier von Manuel Neuer (39) läuft im Sommer aus. Der fünffache Welttorhüter wird im Frühjahr 40 Jahre alt und ist sich noch nicht sicher, ob er seine Laufbahn über das Saisonende hinaus verlängern möchte. Aktuell fühle er sich jedoch noch fit und leistungsfähig genug. Beim FC Bayern und im Umfeld des Klubs gehen die meisten von einer erneuten einjährigen Verlängerung des Keepers aus.

Der letzte auf der Liste ist der Österreicher Konrad Laimer (28). Mit ihm würde der FC Bayern sehr gerne verlängern, der dynamische Rechtsfuß fordert jedoch eine ordentliche Gehaltserhöhung. Aktuell liegen die Verhandlungen auf Eis, Laimer ist jedoch mit seiner Flexibilität und Professionalität extrem wichtig für den Klub. Daher wird sich wohl eine Einigung finden lassen.