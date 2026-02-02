Menü Suche
Gladbach schickt Ranos in die zweite Liga

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
Grant-Leon Ranos führt den Ball @Maxppp

Grant-Leon Ranos verlässt Borussia Mönchengladbach allem Anschein nach in den letzten Stunden des Transferfensters noch. ‚Sky‘ berichtet, dass die Fohlen mit Eintracht Braunschweig eine Übereinkunft erzielt haben. Der 22-Jährige werde bis Saisonende an den Zweitligisten verliehen, eine Kaufoption gebe es nicht.

In Gladbach ist Ranos kaum gefragt. Lediglich 111 Einsatzminuten stehen in der laufenden Saison zu Buche. Bei den Löwen soll der Stürmer Spielpraxis sammeln, um seine Karriere anzukurbeln.

