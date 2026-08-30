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Bundesliga

RB Leipzig: 17-Millionen-Transfer schon angekommen

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Marc Guiu sucht einen Leihverein @Maxppp

Bei RB Leipzig kann man sich in Kürze über die Verpflichtung von Mittelstürmer Marc Guiu (20) freuen. Laut ‚Sky‘ ist der Spanier inzwischen gelandet und wird sehr zeitnah den Medizincheck absolvieren. Im Anschluss winkt die Unterschrift unter einen bis 2031 datierten Vertrag.

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Rund 17 Millionen Euro überweisen die Sachsen inklusive Boni an den FC Chelsea. Dort hatte Guiu keine Perspektive mehr unter Trainer Xabi Alonso. In Leipzig soll der 1,87 Meter große Rechtsfuß für mehr Strafraumpräsenz sorgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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