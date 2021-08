Last Minute-Kracher: Großes BVB-Interesse an Hudson-Odoi

Beim Champions League-Sieger FC Chelsea kommt Callum Hudson-Odoi unter Trainer Thomas Tuchel nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Nun könnte Borussia Dortmund dem Flügelstürmer zumindest vorübergehend einen Ausweg aus der Stagnation ermöglichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem ‚Sky‘-Bericht zufolge zeigt der BVB großes Interesse an einer Last Minute-Verpflichtung von Hudson-Odoi. Der 20-Jährige soll zunächst auf Leihbasis nach Dortmund wechseln – ein permanenter Transfer dürfte in der aktuellen Situation kaum zu finanzieren sein.

Ein Angebot habe es noch nicht gegeben, Kontakt zwischen den Klubs ebenfalls nicht. Dies soll laut ‚Sky‘ aber zeitnah erfolgen. Fakt ist: Ein Transfer könnte für alle Seiten Sinn ergeben. Die Dortmunder würden ihrem Kader auf außen weitere Qualität hinzufügen, Hudson-Odoi könnte Spielpraxis sammeln und Chelsea einen unzufriedenen Profi vorerst loswerden.