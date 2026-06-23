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Weltmeisterschaft

50 Millionen: WM-Star Balogun forciert Transfer

Folarin Balogun spielt eine starke WM für die USA. Im Anschluss an das Turnier soll der nächste Karriereschritt erfolgen.

von Remo Schatz - Quelle: The Athletic
Folarin Balogun im Trikot der USA @Maxppp

Die Wege von Folarin Balogun (24) und der AS Monaco könnten sich in diesem Sommer zu trennen. Laut ‚The Athletic‘ haben noch keine Gespräche über eine Ausdehnung des 2028 auslaufenden Vertrags stattgefunden. Der US-amerikanische WM-Teilnehmer soll vielmehr mit einem Wechsel liebäugeln.

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Wie das Online-Magazin weiter ausführt, haben bereits Klubs aus der Premier League sowie Kontinentaleuropa die Witterung aufgenommen. Die mögliche Ablöse wird auf 50 Millionen Euro taxiert.

Balogun läuft seit 2023 im Fürstentum auf, in der abgelaufenen Saison war der Mittelstürmer in 43 Pflichtspielen an 24 Treffern (19 Tore, fünf Assists) direkt beteiligt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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