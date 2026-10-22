DFB-Team: Geisterspiel für Klopp

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr Auswärtsspiel in der Nations League gegen Serbien am 13. November vor leeren Rängen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, informiert der DFB die betroffenen Fans am heutigen Donnerstag per E-Mail über die Entscheidung der UEFA.

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Hintergrund der Geisterspiel-Strafe ist das rassistische und diskriminierende Verhalten serbischer Anhänger bei den Partien gegen Griechenland und die Niederlande. Damit müssen auch die deutschen Fans beim Aufeinandertreffen in Belgrad zu Hause bleiben. Für das Team von Jürgen Klopp hat der Zuschauerausschluss allerdings auch einen positiven Nebeneffekt: Der sonst zu erwartende Hexenkessel im Belgrader Stadion bleibt nun aus.