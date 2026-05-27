FC Bayern: Lukrative Nübel-Lösung gefunden?

Sowohl beim FC Bayern als auch beim VfB Stuttgart wird ohne Alexander Nübel geplant. Während Manuel Neuer (40) an der Säbener Straße um ein weiteres Jahr verlängerte, soll der aktuell noch an Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verliehene Dennis Seimen (20) in Bad Cannstatt zwischen den Pfosten stehen. Wie geht es also weiter für Nübel?

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Der 29-Jährige befindet sich auf Vereinssuche und weckt aufgrund seiner weitestgehend stabilen Leistungen auch europaweit Begehrlichkeiten. Wie die ‚Sport Bild‘ in ihrer aktuellen Ausgabe nun enthüllt, gehören Manchester City und Juventus Turin zu den Interessenten für den DFB-Keeper.

Win-win-Situation?

Beide Topklubs sollen Kontakt zur Spielerseite aufgenommen haben. Das größte Problem stellt wohl Nübels Salär dar, das sich in München auf bis zu elf Millionen Euro beläuft. Da kann allen voran die Alte Dame, die die Champions League-Qualifikation verpasst hat, nicht mithalten.

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Den Bayern ist dieser Umstand bewusst, deshalb würde man einem potenziellen Abnehmer unter Umständen entgegenkommen und die Differenz zu den elf Millionen übernehmen. Zehn bis 15 Millionen Euro Ablöse sollen es aber trotzdem sein – Peanuts für die Skyblues, die im vergangenen Jahr schon 60 Millionen Euro für zwei neue Torhüter auf den Tisch gelegt haben.