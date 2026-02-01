Für die Abwehr: Wildert der BVB erneut in Stuttgart?

Bedient sich Borussia Dortmund erneut beim VfB Stuttgart? Es wäre in jüngerer Vergangenheit nicht das erste Mal, die Transfers von Serhou Guirassy (29) und Waldemar Anton (29) sind den Stuttgart-Fans noch immer ein Dorn im Auge.

Schon bald könnte der nächste Stuttgarter die Trikots wechseln. Denn laut dem ‚kicker‘ beobachten die Schwarz-Gelben Verteidiger Ramon Hendriks genau. Noch in diesem Winter wird der BVB wohl keinen Vorstoß wagen, der Transfer könnte aber im Sommer an Fahrt aufnehmen. Die Zukunft von Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Emre Can ist weiterhin ungewiss, entsprechend wollen die Verantwortlichen Vorkehrungen treffen.

Erst am heutigen Sonntag ist auch das Interesse von Nottingham Forest an Hendriks durchgesickert, der ‚kicker‘ berichtet außerdem von „einer Reihe von anderen Klubs“, die den 24-Jährigen im Blick haben. Der Niederländer ist noch bis 2028 an die Schwaben gebunden, eine Ausstiegsklausel beinhaltet der Vertrag nicht.