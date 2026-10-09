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Bundesliga

Freiburg verkündet Rekordzahlen

von Julian Jasch
Oliver Leki im Freiburg-Porträt @Maxppp

Nicht nur sportlich läuft es dieser Tage sehr gut beim SC Freiburg. Bei der gestrigen Mitgliederversammlung präsentierte Sportvorstand Oliver Leki Zahlen in Rekordhöhe. Konkret habe der Klub aus dem Breisgau einen Überschuss über 30,5 Millionen Euro erwirtschaftet, der Rekordumsatz belaufe sich auf 212,1 Millionen Euro.

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Die Bundesliga schlossen die Freiburger in der Saison 2025/26 auf dem siebten Tabellenplatz ab. Darüber hinaus erreichte man das Europa League-Finale sowie das Halbfinale im DFB-Pokal. In die neue Saison startete der SC mit zehn Punkten aus den ersten vier Ligapartien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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