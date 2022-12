Wolfsburg plant mit Siersleben

Der VfL Wolfsburg will Leihspieler Tim Siersleben in der nächsten Saison reintegrieren. „Tim wird im Sommer zu uns zurückkehren. Er hat sich top entwickelt in Heidenheim“, sagt Sportdirektor Marcel Schäfer im ‚kicker‘. Siersleben läuft seit Sommer 2021 für den Zweitligisten auf. Seitdem absolvierte der 22-jährige Innenverteidiger 28 Pflichtspiele für die Heidenheimer und ist in dieser Saison Stammspieler.

„Das erste Jahr war sicher lehrreich für ihn. Nun hat er den nächsten Schritt gemacht“, fährt Schäfer fort. Der Manager der Wölfe ist zufrieden mit der Entwicklung des 1,87 Meter großen Linksfuß: „Das ist eine erfolgreiche Leihe, so wie wir es uns wünschen.“ Siersleben besitzt in Wolfsburg noch einen Vertrag bis 2024. In der Autostadt soll das Eigengewächs künftig eine Alternative zu Stammkraft Micky van de Ven (21) werden, der aktuell einziger Linksfuß in der Abwehrzentrale ist.

