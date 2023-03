BVB: Geheimtreffen wegen Kobel

Halbe Sachen kennt der FC Chelsea auf der Suche nach Verstärkungen nicht. Das haben die vergangenen beiden Transferperioden nachhaltig gezeigt. In Zahlen heißt das: Mehr als 610 Millionen Euro flossen in Neuzugänge. Im Sommer sollen weitere Kaderbaustellen behoben werden.

Unter anderem gilt der Fokus einem neuen Keeper, denn sowohl Kepa Arrizabalaga (28) als auch Edouard Mendy (31) genügen nicht allerhöchsten Ansprüchen. Interesse besteht an Gregor Kobel von Borussia Dortmund.

Treffen in London

Wie ‚Sport1‘ im Podcast ‚Die Dortmund-Woche‘ berichtet, haben die Blues bereits erste Schritte unternommen, ihr Werben um den zuverlässigen Schlussmann deutlich zu machen. Im Zuge des Achtelfinal-Rückspiels in der Champions League sei es in London zu einem Treffen mit einem Berater aus Kobels Agentur gekommen. Erste Absichten dürften also ausgetauscht worden sein.

Momentan muss man sich in Dortmund aber wohl wenig Sorgen machen, dass Kobel schon im Sommer von Bord gehen könnte. Der 25-Jährige fühle sich bei Schwarz-Gelb sehr wohl und betrachte den Verein nach wie vor als „perfekte Station für seine Weiterentwicklung“. Bis wann das gilt, ist offen. Vertraglich ist der vierfache Nationalspieler bis 2026 gebunden, eine Ausstiegsklausel existiert nicht.