El Mala-Klausel kostet Köln Millionen

Im Rechtsstreit um Said El Malas Wechsel von Viktoria Köln zum 1. FC Köln ist eine Vertragsklausel offengelegt worden, die den Bundesligisten einige Millionen kosten könnte. Die ‚Bild‘ zitiert eine Aussage von Ex-Geschäftsführer Christian Keller vor dem Kölner Landesgericht: „Als wir die El Malas damals verpflichtet haben, wollte ihr Berater auch direkt eine Wegvermittlungsprovision. Sollte es also zu einem nächsten Transfer kommen, bekommt er eine Beteiligung.“

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Besagte Provision liege üblicherweise bei zehn Prozent, so Keller. Der ehemalige Berater von Said und Malek El Mala würde dementsprechend hoch entlohnt, wenn das Brüderpaar die Domstadt im Sommer verlässt und eine Ablöse im Bereich der kolportierten 50 Millionen Euro einbringt. Ob die Vereinbarung mit der Vertragsverlängerung beider Spieler im Sommer 2025 ihre Gültigkeit verloren hat, ist offen. Leer ausgehen wird der Ex-Vertreter der El Malas aber definitiv nicht.