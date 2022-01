Liesegang wechselt nach Dresden

Dynamo Dresden hat sich mit Marius Liesegang verstärkt. Der Torhüter unterschreibt in Sachsen einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Zuletzt spielte der Torhüter für die Regionalliga-Mannschaft des 1. FSV Mainz 05. „Die Verantwortlichen haben mir von Beginn an sehr klar aufgezeigt, wie sie mit mir planen und wie ich mich in diesem neuen Umfeld weiterentwickeln kann“, erklärt Liesegang.

„Wir freuen uns, dass wir die Verpflichtung von Marius Liesegang kurzfristig realisieren konnten. Mit ihm sehen wir uns auf der Torhüterposition für den weiteren Saisonverlauf auch in der Breite sehr gut aufgestellt und reagieren zudem auf einen personellen Engpass. Marius Liesegang hat eine hervorragende Ausbildung genossen und bereits Erfahrung im Herrenbereich gesammelt“, befindet Geschäftsführer Ralf Becker.