Holt Real einen alten Bekannten zurück?

Real Madrid beschäftigt sich mit einer Rückholaktion eines alten Bekannten. Laut ‚Marca‘ erwägen die Königlichen Álex Jiménez vom AC Mailand im kommenden Sommer zu verpflichten. Der 19-jährige Rechtsverteidiger stammt aus der Real-Jugend, schloss sich im Sommer 2023 per Leihe den A-Junioren von Milan an und wechselte im vergangenen Sommer schließlich für festgeschriebene fünf Millionen Euro nach Mailand.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Mailand machte sich Jiménez in den vergangenen drei Monaten einen Namen, stand drei Mal über 90 Minuten in der Serie A auf dem Feld. Das ist auch den Verantwortlichen von Real Madrid nicht verborgen geblieben, die für den kommenden Sommer über eine Rückkaufklausel in Höhe von neun Millionen Euro für den spanischen U19-Nationalspieler verfügen. Ab Sommer 2026 soll diese Klausel um etwa drei Millionen Euro ansteigen. Ein Transfer hängt auch von einem möglichen Wechsel von Trent Alexander-Arnold (26) in die spanische Hauptstadt ab.