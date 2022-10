Lautaro will „Inter-Legende“ werden

Für Lautaro Martínez ist ein Abschied von Inter Mailand offensichtlich kein Thema. „Ich bin seit fünf Jahren hier. Ich bin glücklich hier bei Inter“, betonte der argentinische Angreifer am gestrigen Samstagabend nach dem 4:3-Auswärtssieg gegen den AC Florenz am Mikrofon von ‚Sky Italia‘. In der spektakulären Partie hatte Lautaro einen Doppelpack beigesteuert.

„Ich hoffe“, schob der 25-Jährige nach, „eine Inter-Legende zu werden.“ Er habe nicht umsonst vor einem Jahr seinen Vertrag verlängert und sei nur auf die Nerazzurri konzentriert. Bis 2026 ist Lautaros Arbeitspapier datiert. Immer wieder wurde der Torjäger mit anderen Klubs in Verbindung gebracht, unter anderem auch mit dem FC Bayern. An der Säbener Straße ist er aber offenbar kein Thema mehr.