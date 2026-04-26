Werner-Wechsel zahlt sich aus

Timo Werner ist nach kleinen Startschwierigkeiten bei seinem neuen Klub, den San Jose Earthquakes, richtig angekommen. Beim 3:2-Erfolg im MLS-Duell gegen St. Louis City war der ehemalige RB-Profi an allen drei Toren beteiligt, bereitete eines vor und erzielte in der zweiten Hälfte einen Doppelpack. Damit traf Werner bereits im dritten Spiel in Folge für den Tabellenführer der Western Conference.

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Bruce Arena, Trainer des Angreifers, zeigte sich im Nachgang des Spiels gegenüber Reportern zufrieden und wenig überrascht: „Er ist ein erfahrener Spieler. Er hat schon bei Weltmeisterschaften gespielt. Er hat die Champions League gewonnen und bei großen Vereinen in England und Deutschland gespielt. Es überrascht uns nicht, dass er sich so schnell an die Major League Soccer gewöhnt hat. Es werden noch mehr gute Dinge kommen.“