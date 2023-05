114 Millionen für Toney?

Interessierte Klubs müssen offenbar eine hohe Summe auf den Tisch legen, um Stürmer Ivan Toney vom FC Brentford an Bord zu holen. Dessen Trainer Thomas Frank sagte im Rahmen einer Medienrunde: „Ivan Toney kann meiner Meinung nach 114 Millionen Euro wert sein. Was würden Sie für einen Stürmer zahlen, der Ihnen mehr als 20 Tore garantiert? 20 Tore für einen Verein aus dem Mittelfeld, was kann er bei einem größeren Verein erreichen?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Bees war der englische Neu-Nationalspieler in der laufenden Spielzeit in 35 Partien bislang an 26 Treffern direkt beteiligt (21 Tore, fünf Vorlagen). Der 27-Jährige steht noch bis zum Sommer 2025 beim derzeitigen Premier League-Neunten unter Vertrag. Ob sich ein Verein findet, der die gewünschte Summe in die Hand nimmt, bleibt abzuwarten. Loses Interesse wurde in den vergangenen Monaten Manchester United sowie Newcastle United nachgesagt.

Lese-Tipp

Tottenham: Nagelsmann-Entscheidung gefallen