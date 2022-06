Wolfsburg holt Fischer an Bord

Kilian Fischer (21) heuert beim VfL Wolfsburg an. Zwei Jahre vor Vertragsende verlässt der U21-Nationalspieler den 1. FC Nürnberg und unterschreibt für fünf Jahre bei den Wölfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kilian hat eine tolle und rasante Entwicklung hinter sich. Er ist hochtalentiert, physisch stark, bringt viel Tempo mit sowie eine sehr professionelle Einstellung. Er ist bereit, in der Bundesliga den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen“, so VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer, „wir freuen uns sehr, dass er sich für den VfL Wolfsburg entschieden hat und sich mit unseren Vorstellungen und Zielen voll identifiziert.“

20 Liga-Einsätze sammelte Fischer in der abgelaufenen Spielzeit. Vor allem gegen Ende trumpfte der Rechtsfuß dabei groß auf.

Über seine Entscheidung sagt der dynamische Außenverteidiger: „Die Voraussetzungen in Wolfsburg sind für einen jungen Spieler unglaublich. Hier kann man sich auf einem Topniveau in einem ruhigen Umfeld entwickeln. Und genau das ist mein Ziel: Hier die nächsten Schritte zu gehen und zu einem Bundesligaspieler zu werden.“