Explosiv & verletzungsanfällig: Vagnoman ist Flicks Überraschung

Fakten

Alter: 22

Position: Rechtsverteidiger

Verein: VfB Stuttgart

Profispiele/Scorerpunkte: 89/10

Werdegang

Josha Vagnoman ist ein Eigengewächs des Hamburger SV. Bei den Rothosen hatte der junge Rechtsverteidiger verschiedene Jugendmannschaften bis zur U19 durchlaufen, ehe er 2018 zum Profiteam der Hanseaten stieß. Dort kam der Sohn eines Ivorers und einer Deutschen unter Bernd Hollerbach Anfang 2018 zu seinem Bundesligadebüt und wurde mit 17 Jahren und 89 Tagen der bis dahin jüngste Bundesligaspieler des HSV.

In den Folgemonaten und auch -jahren fehlte Vagnoman den Hamburgern verletzungsbedingt allerdings regelmäßig. Im vergangenen Sommer verließ er seinen Jugendklub und wechselte für eine Ablösesumme von dreieinhalb Millionen Euro zum VfB Stuttgart, bei dem er einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat.

Im Laufe seiner noch jungen Karriere hatte der Nachwuchsprofi bereits mit einer Entzündung im Knie, Oberschenkelproblemen, einer Innenbandverletzung, einem Fußbruch, einem Außenbandriss, einem doppelten Bänderriss, einem Muskel- sowie Sehnenriss und einem Knochenödem zu kämpfen.

De facto hat der gebürtige Hamburger bislang noch keine Profisaison ohne Verletzungen beendet. Dessen ungeachtet darf sich der pfeilschnelle Defensivmann U21-Europameister (2021) und Träger der U19-Fritz-Walter-Medaille in Silber nennen. Mit letzterer werden jährlich die Leistungen der besten deutschen Nachwuchsnationalspieler honoriert. Ein Fingerzeig dafür, dass in Zukunft mit Vagnoman zu rechnen ist.

Spielweise

Vagnoman ist ein Spieler, der von seiner Geschwindigkeit lebt, die ihn in Kombination mit seiner Größe und Athletik zu einem explosiven Spieler macht. Der 22-Jährige schaltet sich gerne ins Offensivspiel ein und bringt vieles mit, um auf lange Sicht ein guter Schienenspieler zu werden. Aktuell offenbart der Jungprofi zuweilen aber noch technische Schwächen und fehlende Präzision. Letztere zeigt sich vor allem in Flanken, die den Mitspieler nicht erreichen. Darüber hinaus muss konstatiert werden, dass sich Vagnoman über die Jahre kaum weiterentwickeln konnte. Nichtsdestotrotz gehört er auf seiner rechten Defensivseite zu den größten DFB-Talenten.

Stimmen

DFB-Coach Hansi Flick: „Josha zeigt das, was wir uns von ihm erwartet haben. Er interpretiert die Rechtsverteidiger-Position anders als andere und genau deshalb haben wir ihn mitgenommen.“

Zuvor sagte Flicks bereits: „Mit der Idee, wie er Fußball spielt, kann er uns einiges geben. Wir wollen ihn fürs nächste Jahr fördern.“

Josha Vagnoman selbst: „Ich ging eigentlich davon aus, dass ich bei der U21 dabei bin. Ich habe gerade nicht viel Spielzeit. Ich werde trotzdem mit Selbstvertrauen anreisen und zeigen, was ich kann.“

Perspektive

Ob Vagnoman dauerhaft eine Perspektive beim DFB besitzt, hängt natürlich vordergründig davon ab, wie er sich dem Team um Flick in den kommenden Tagen präsentiert. Mit seinen Aussagen deutete der DFB-Coach jedenfalls an, dass der gebürtige Hamburger auch künftig Teil der Nationalmannschaft sein könnte. Aufgrund seines Alters und seiner Veranlagungen könnte der Rechtsfuß perspektivisch eine wichtige Rolle einnehmen, zumindest dann, wenn er seine Verletzungsanfälligkeit in den Griff bekommt und seine Leistungen konstanter abruft.