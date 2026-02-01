St. Pauli verkauft Afolayan

Angreifer Oladapo Afolayan verlässt den FC St. Pauli. Der 28-Jährige schließt sich den Blackburn Rovers in der Championship an. Vor drei Jahren war der Engländer von den Bolton Wanderers ans Millerntor gewechselt.

600.000 Euro war Afolayan den Kiezkickern damals wert, einen ähnlichen Betrag überweist der ‚Bild‘ zufolge jetzt auch Blackburn an St. Pauli. Unter Alexander Blessin hatte Afolayan in dieser Saison nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt.