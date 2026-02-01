Menü Suche
St. Pauli verkauft Afolayan

von Dominik Sandler - Quelle: fcstpauli.com
Oladapo Afolayan sprintet dem Ball hinterher @Maxppp

Angreifer Oladapo Afolayan verlässt den FC St. Pauli. Der 28-Jährige schließt sich den Blackburn Rovers in der Championship an. Vor drei Jahren war der Engländer von den Bolton Wanderers ans Millerntor gewechselt.

600.000 Euro war Afolayan den Kiezkickern damals wert, einen ähnlichen Betrag überweist der ‚Bild‘ zufolge jetzt auch Blackburn an St. Pauli. Unter Alexander Blessin hatte Afolayan in dieser Saison nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt.

Bundesliga
Championship
St. Pauli
Blackburn
Oladapo Joshua Afolayan

Bundesliga Bundesliga
Championship Championship
St. Pauli Logo FC St. Pauli
Blackburn Logo Blackburn Rovers
Oladapo Joshua Afolayan Oladapo Joshua Afolayan
