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Premier League

Verlockende Trainer-Option für Xavi

von Julian Jasch - Quelle: The Independent
1 min.
Xavi @Maxppp

Unter Umständen heuert Xavi zeitnah in der Premier League an. Der FC Chelsea beschäftigt sich nach Informationen des ‚Independent‘ erneut mit einer Anstellung des 46-Jährigen, der seit seinem Aus beim FC Barcelona im Sommer 2024 frei verfügbar ist. Auch Franceso Farioli (FC Porto) und Xabi Alonso seien Kandidaten.

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Xavi war bereits im Winter ein Thema bei den Blues, die aber stattdessen Liam Rosenior als Nachfolger von Enzo Maresca installierten. Rosenior musste inzwischen wiederum seinen Hut nehmen, bis zum Saisonende übernimmt Co-Trainer Calum McFarlane das Team. Als große Lösungen wurden darüber hinaus bereits Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie Andoni Iraola (AFC Bournemouth) und Oliver Glasner (Crystal Palace) gehandelt, die ihre Klubs am Saisonende verlassen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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